Der Tanz der Damen beim UTSC Dancefire

Dancefire Wiener Neustadt, amtierender österreichischer Meister in der 2. Bundesliga der Latein‐Formationen, gründet ein Ladies-Only-Team. „Unser Ziel als größter Tanzsportklub der Gegend war es immer, den Tanzsport so vielen Personen wie möglich zugänglich zu machen. Die Gründung des Ladies‐Only-Teams ist dabei ein weiterer Schritt, um unser Angebot zu erweitern und die Begeisterung fürs Tanzen in Wiener Neustadt und Umgebung zu fördern“, erklärt Vereinsobmann Florian Kühteubl die Hintergründe der Neuerung.

„Unser Ziel war es immer, den Tanzsport so vielen Personen wie möglich zugänglich zu machen.“

Florian Kühteubl, Dancefire-Obmann

Aktuell gibt es österreichweit nur vier Ladies‐Only-Formationen, die sich regelmäßig auf Turnieren messen. Eigene Ladies‐Only‐Bewerbe werden in Österreich erst seit wenigen Jahren durchgeführt. Wer Interesse am ersten Ladies‐Only-Team in Wiener Neustadt und Umgebung hat, ist herzlich zu einem kostenlosen Infoabend inklusive Schnuppertraining eingeladen. Dieser wird am morgigen Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der Turnhalle des BG Babenbergerring in Wiener Neustadt stattfinden. Teilnehmen können alle Damen zwischen 15 und 35 Jahren, Tanzkenntnisse sind keine erforderlich.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an info@dancefire.at oder telefonisch unter 0660/6643231