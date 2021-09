Starker Auftritt des Haderswörther Nico Reithofer bei den österreichischen Tanz-Meisterschaften im Showdance in der Arena Nova. In der allgemeinen Klasse in der Kategorie „Klassisches Ballett“ strahlte der 21-jährige Haderswörther drei Mal vom obersten Podest: im Solo-Tanz (aus dem Ballett Dornröschen), im Pas de deux (gemeinsam mit Partnerin Sophie Gneist) und im Gruppentanz.

Reithofer startete seine Tanzkarriere im Alter von vier Jahren, jetzt steht ein Tanzstudium an der MUK Privatuniversität in Wien bevor. Lanzenkirchens Bürgermeister Bernhard Karnthaler gratulierte dem Ausnahme-Tänzer. Im Gespräch mit dem Ortschef gab er Einblick in seine vorbildliche Einstellung zum Tanzsport. „Dafür wurde ich geboren und dafür lebe und brenne ich“, so Reithofer.

Insgesamt holte „ortner4dance“ bei diesem Tanzevent, das sich über eine Woche in der Arena Nova erstreckte, bei unterschiedlichen Wertungskategorien und Altersgruppen mit rund 650 Solisten, Paaren sowie kleineren und größeren Gruppen aus ganz Österreich sechs Staatsmeistertitel, einmal Silber und einmal Bronze. „Nach diesem herausfordernden Schuljahr, wo es weniger Möglichkeiten für Bühnenauftritte gab, war der Wettbewerb eine willkommene Chance und Horizonterweiterung. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler und ihr erfolgreiches Debüt“, meint Angelika Ortner, Leiterin der Tanzschule.