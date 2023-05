Wiener Neustädter Verein Seven2eight tanzt zu sieben Medaillen

Seven2eight Wiener Neustadt war mit 40 Tänzerinnen bei der Dancestar-Weltmeisterschaft im kroatischen Porec vertreten. Alle 15 Beiträge qualifizierten sich für das Finale. Sieben wurden am Ende mit einer Medaille gewürdigt – einmal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze.

Die jüngste der Tänzerinnen, Katharina Cubert, wurde Weltmeisterin in der Kategorie Mini-Commercial Dance. Die Großgruppe bestehend aus den Gruppen Youngstars 1 und Emergents 1 konnte mit dem Beitrag „Two sides“ wie bei der letzten Austragung Silber holen

„Wir waren jetzt eine Woche mit unseren Wettkampftänzerinnen im Alter von acht bis 24 Jahren unterwegs. Wir sind so stolz, wie toll unsere Vereinsmitglieder diese aufregende, schöne, aber auch anstrengende Zeit in Porec gemeistert haben. Die Tänzerinnen sind noch mehr zu einem perfekten Team zusammengewachsen und der Erfolg macht mich sprachlos“, ist Obfrau Ursula Cubert überglücklich. Am 24. Juni sind in den Kasematten übrigens alle Beiträge von Seven2eight Dance zu sehen, der Kartenvorverkauf startet demnächst.