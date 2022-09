Wöllersdorfer Tim Grabenwöger hat sich zum Hattrick getanzt

Werbung

Die Wienerin Natalie Cremar und ihr Wöllersdorfer Tanzpartner Tim Grabenwöger bewiesen ihre Vormachtstellung im heimischen Tanzsport. Sie ertanzten sich innerhalb einer Woche alle drei Wiener Landesmeistertitel – in den Lateinamerikanischen Tänzen, in den Standardtänzen und in der Kombination über alle zehn Tänze.



Tim Grabenwöger nach dem Triple-Gold

„Wir sind dankbar, nach längerer Zeit wieder vor heimischem Publikum tanzen zu dürfen“, meint Tim Grabenwöger begeistert. „Wir haben in letzter Zeit nur auf internationalem Parkett getanzt“, ergänzt Natalie Cremar. Tatsächlich waren die beiden Tänzer, die den TSK Modena Wien vertreten, erst vor einer Woche als Staatsmeister bei der Weltmeisterschaft über zehn Tänze für Österreich am Start. Sie erreichten den fantastischen zehnten Platz, mit dem sie einmal mehr ihr Weltklasseniveau unter Beweis stellten.

Auch Trainer Zufar Zaripov, selbst mehrfacher Österreichischer Staatsmeister, zeigte sich hoch erfreut über die Leistungen seiner Schützlinge: „Tim und Natalie trainieren sehr hart für ihre Erfolge. Nur dadurch sind solche Ergebnisse möglich.“