2. Sparkasse Dance Trophy des UTSC Dancefire war ein Erfolg

Am Samstag und Sonntag verwandelte sich Wiener Neustadt zum Mekka des Formationstanzens.

Der UTSC Dancefire veranstaltete vergangenes Wochenende die „Sparkasse Dance Trophy presented by Wiener Neustädter Sparkasse“, das bereits zweite Heimturnier in der Vereinsgeschichte. In der Sport-Mittelschule Wiener Neustadt maßen sich die besten Teams der 1. und 2. Bundesliga der Latein-Formationen, der 1. Bundesliga der Standard-Formationen sowie der Girls-Only-Bewerbe.

Rene Kaspar, Judith Vass kamen der talentieren Tänzerin Nalja Nilosavljevic zusehen und feuerten sie an. Dies ließen sich auch heuer Manuela König, Friedrich Gamauf und Hermine Gamauf nicht entgehen.