Mit ihrem Sieg beim Österreichischen U10-Masters durfte die Hochwolkersdorferin Anna Richtar an einem internationalen Turnier teilnehmen (NÖN berichtete). Von Donnerstag bis Sonntag war Richtar nun beim „Inertnationalen Masters Kinder+Sport Tennis Trophy“ in Nizza im Einsatz. In der Tennisakademie von Patrick Mouratoglou – hier trainiert unter anderem auch Serena Williams – gewann Richtar auch gleich ihr erstes internationales Turnier.

Nach einem Freilos in der ersten Runde avancierte die Niederösterreicherin zum Italien-Schreck, schlug am Weg ins Finale zwei „Tifosi“: Im Viertelfinale mit 6:3 6:0, im Halbfinale mit 6:1 6:1. Im Endspiel stand ihr dann die aktuell stärkste Italienerin gegenüber. Und lange sah es nach einer glatten Niederlage aus. Richtar lag bereits mit 1:6 2:5 zurück, ehe sie das Match noch drehte: 7:5 in Satz zwei und 10:5 im Match-Tie Break.

„Das war schon sehr beeindruckend, was sie da vor allem mental vollbracht hat“, war Vater Franz Richtar begeistert: „Es wäre auch so schon eine tolle Erfahrung gewesen, ganz einfach zu sehen, wie riesig diese Akademie ist, aber sie hat auch gezeigt, dass sie international mitspielen kann – Das ist wichtig für sie.“