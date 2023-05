Aufbruch in ein neues Zeitalter für Hochwolkersdorfs Tennis-Asse

Wenn Howodo am Samstag in die 2. Herren Bundesliga startet, ist es gleichzeitig ein Beginn eines neuen Zeitalters. Nach eineinhalb Jahrzehnten gab Thomas Pichl die Rolle als Mannschaftsführer ab: „Es geht sich einfach nicht mehr aus. Ich bin als Trainer ausgelastet“, erzählt der 41-Jährige, der die „Kapitänsschleife“ an Florian Posch übergibt: „Es war eh schon an der Zeit, dass das ein Junger übernimmt, aber ich bin ja weiterhin beim Verein, helfe wenn ich gebraucht werde“, sagt Pichl.

Die personelle Rochade ist nicht die einzige Änderung im Vergleich zur Vorsaison. Auch das Format der 2. Bundesliga ist ein neues. Statt einer Neuner-Liga, gibt es nun zwei Fünfer-Gruppen. Die Top Zwei jeder Gruppe spielen im Play-off um den Aufstieg ins Oberhaus. Die anderen sechs Mannschaften kämpfen in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt. Die Punkte aus den direkten Duellen in der Vorrunde werden mitgenommen. Gespielt wird nur mehr gegen jene drei Gegner, die in der anderen Gruppe waren. Auch der Ablauf des Spieltags ändert sich. Zuerst werden die Doppel, erst danach die Einzel gespielt.