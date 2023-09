Bad Erlach Open als krönender Abschluss der Tennis-Saison im Kreis Süd

Zum vierten Malfanden die Bad Erlach Open powered by bentum statt. Gleichzeitig war das Turnier im Kurort das letzte Turnier des heurigen NÖTV Kreis Süd Circuits. Das Organisationsteam rund um Carina Stelzer und Lukas Koger durfte sich über ein sattes Teilnehmerplus freuen.

Insgesamt gab es 165 Teilnehmer, beziehungsweise 247 Nennungen. Im Vergleich dazu waren es im Vorjahr noch 126 Teilnehmer und 176 Nennungen gewesen. Das ist gleichbedeutend mit einem Plus von 40 Prozent bei den Nennungen. Damit war Bad Erlach nach Theresienfeld das zweitgrößte Turnier der heurigen Kreis Süd-Saison.

Auch die Bad Erlach Juniors Open powered by kokon, organisiert von Obfrau Daniela Gschaider, konnten sich heuer über mehr als 30 Teilnehmer in den Altersklassen U8 bis U15 freuen. Somit galt es insgesant rund 200 Matches abzuwickeln. Bad Erlach stieß an die Kapazitätsgrenzen. Die Nachbarvereine Katzelsdorf und Breitenau stellten Plätze zu Verfügung, damit das Turnier reibungslos über die Bühne gehen konnte.

Die Sieger im Überblick

BAD ERLACH OPEN

Herren A: Bernhard Linzer

Herren B: Lukas Radinger

Herren C: Thomas Tösch

Damen A: Jessica Cagan

Damen B: Lea Lang

Herren Doppel: Bernhard Linzer & Markus Riegler

Damen Doppel: Daniela Gschaider & Jessica Cagan

Herren +60 Doppel: Günter Herzog & Richard Schmidt

Mixed Doppel: Sarah Voit & Lukas Kirchhofer

BAD ERLACH ORTSMEISTER

Herren: Bernhard Linzer

Damen: Jessica Cagan

Herren Doppel: Bernhard Linzer & Markus Riegler

Damen Doppel: Daniela Gschaider & Jessica Cagan

Herren +60 Doppel: Günter Herzog & Richard Schmidt

Mixed Doppel: Magdalena Halper & Mathias Hänsler