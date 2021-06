Dennis Novak rutschte in Wimbledon-Hauptfeld .

Dominic Thiem wird bei den All England Tennis Championships in Wimbledon fix nicht der einzige österreichische Vertreter im Männer-Einzel sein: Nach einigen Absagen, zuletzt von Rafael Nadal und David Goffin, rutschte Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, in das Hauptfeld. Der 27-jährige Niederösterreicher wird zum dritten Mal in der "main draw" stehen.