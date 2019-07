40 Starter in den Einzelbewerben, 16 Doppel und Tennisplätze unter Wasser: Für TC Katzelsdorf-Obmann Markus Hergeth waren die Regenfälle in der vergangenen Woche ein ziemlicher Super-Gau. Die Rosalia Summer Open drohten an Spieltag drei (Donnerstag) im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser zu fallen, wären da nicht helfende Hände aus der Region gewesen.

UTC BH, ATV Wiener Neustadt und Bad Erlach stellten ihre Anlagen zur Verfügung, um einen reibungslosen Turnierablauf zu gewährleisten. „Die Anlage in Katzelsdorf war für zwei Tage lang unbespielbar“, schildert Hergeth die Situation.

Die drei Clubs sicherten aber prompt Unterstützung zu. Am Wochenende konnten die Finalspiele dann wieder wie geplant in Katzelsdorf über die Bühne gehen. „Gut zu wissen, dass man bei Bedarf auf die Kooperationsbereitschaft und Unterstützung der Clubs in der nahen Umgebung zählen kann. Ein starker Zusammenhalt ist eine gute Basis für gemeinsame Aktivitäten“, bedankt sich Hergeth bei den spontanen Helfern.