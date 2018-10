Der Japaner Kei Nishikori crashte in der Wiener Stadthalle die Feier zum Nationalfeiertag. Der frühere US Open-Finalist warf Lokalmatador Dominic Thiem relativ unsanft aus beim 500er-Turnier in Wien – anders gesagt, der Lichtenwörther war bei der 3:6 1:6-Pleite chancenlos, von einem kleinen Zwischenspurt gegen Ende des ersten Satzes abgesehen.

John Isner müsste in Paris ins Finale kommen

Immerhin erreichte Thiem nach 2013 sein zweites Wien-Viertelfinale, aber natürlich hätte sich der „Dominator“ mehr erhofft, gerade in Hinblick auf das ATP Final in London – dort dürfen ja nur die besten acht Spieler der Saison aufschlagen. Diese Woche fällt beim 1000-Masters in Paris Bercy die Entscheidung. „Es steht noch viel auf dem Spiel und ich muss schauen, dass ich dort ein gutes Turnier abliefere“, kennt Thiem den leichtesten Weg.

Allerdings auch wenn das Turnier nicht nach Thiems Vorstellung verläuft, stehen die Chancen auf seine dritte Finals-Teilnahme sehr gut. Kei Nishikori müsste zumindest das Halbfinale erreichen, um Thiem noch zu überholen. Gelingt das, dann muss John Isner auch noch zumindest ins Endspiel kommen. Zum Auftakt trifft Thiem jedenfalls auf einen Lokalmatador: den Sieger der Partie Gilles Simon gegen Lucas Pouille.