In der 2. Herren-Bundesliga legte Hochwolkersdorf einen Start nach Maß hin. Beim ULTV Linz siegten Mannschaftsführer Thomas Pichl und Co. knapp mit 5:4. Nach den Einzeln stand es 3:3-Unentscheiden. Elmar Ejupovic gewann Einzel Nummer eins im Champions Tie-Break. Bernhard Schneider verlor den dritten Satz hingegen. Die Entscheidung musste also im Doppel fallen. Die Spannung war nicht zu überbieten. Hochwolkersdorf gewann das Zweier-Doppel klar.

Entscheidung in Verlängerung des Tie-Breaks

Im Einser-Doppel behielten Ejupovic und Florian Posch die Nerven, siegten in der Verlängerung des Champions-Tie-Break mit 11:9. „Unser Ziel beleibt dennoch der Klassenerhalt. Heuer wird es in der Liga drei Absteiger geben“, weiß Pichl, dass in dieser ausgeglichenen Spielklasse auch drei Siege zu wenig sein können. Der nächste Schritt zum Ligaverbleib soll am Samstag (11 Uhr) zu Hause gegen Amstetten folgen.

Neustadt zum Auftakt gegen Ried Außenseiter

In der Liga bleiben: Das ist auch das Ziel von UTC BH Wiener Neustadt in der Damen Bundesliga A. Am Samstag (11 Uhr) startet die Mission Klassenerhalt mit einem Heimspiel gegen Ried.