Als 9-Jähriger holte der Theresienfelder Luca Lingfeld zwei Landesmeistertitel in der U10. Nun schlug er als 10-Jähriger bei der U11-Landesmeisterschaft in Bad Erlach zu. In der Gruppenphase gab Lingfeld in drei Begegnungen nur drei Games ab.

Auch in den K.O.-Partien agierte der Theresienfelder souverän. Im Viertelfinale gewann Lingfeld gegen Paul Zelenka mit 6:0 6:0. In der Vorschlussrunde gelang Lingfeld ein klarer Erfolg gegen den topgesetzten Julian Stenzel – 6:1 6:3. Im Finale lieferte sich Lingfeld einen qualitativ hochwertigen Schlagabtausch mit Theo Ziehaus (TFV Piesting).

Schlussendlich behielt Lingfeld aber wieder eindeutig die Oberhand, holte sich mit 6:1 6:2 einen Zwei Satz-Sieg und den Outdoor-Landesmeistertitel.