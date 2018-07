Im Stadtpark wurde am Wochenende um den Titel Wiener Neustädter Stadtmeister gespielt. 90 Spieler traten auf der Anlage des UTC BH an. Das Herren-Finale wurde zur Angelegenheit zweier Lokalmatadore. Die beiden UTC BH-Spieler Moritz Steiner und Jan Jagenbrein lieferten sich einen packenden Drei-Satz-Krimi, in dem Steiner schlussendlich das bessere Ende für sich hatte – 6:2, 2:6, 6:1.

UTC BH-Obmann Franz Brandtner und Turnierleiter Marco Pinter (r.) gratulierten den Damen-Finalistinnen Sandra Weissenberger und Barbara Simon. | UTC BH

Bei den Damen standen sich im Endspiel die topgesetzte Barbara Simon (TC Seeben stein/Schiltern) und Sandra Weissenberger (TC Ortmann) gegenüber. Die beiden ersten Sätze wurden schwesterlich geteilt (2:6, 6:2). Im entscheidenden Durchgang trieben es die Ladies mit der Spannung auf die Spitze. Mit 5:5 ging es in die Verlängerung, dort behielt Simon die Nerven und schnappte sich mit 7:5 den Turniersieg.