Nadal gewann French-Open-Generalprobe in Rom .

Rafael Nadal hat am Sonntag rechtzeitig vor den in einer Woche beginnenden French Open seinen ersten Saison-Titel gewonnen. Der 32-jährige Spanier besiegte beim Masters-1000-Turnier in Rom den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic mit 6:0,4:6,6:1 und feierte im 54. Aufeinandertreffen mit dem Serben Sieg Nummer 26. Es war erstmals überhaupt, dass in diesem Langzeit-Duell ein Satz mit 6:0 endete.