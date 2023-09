Offiziell: Lanzenkirchen hat wieder einen Tennisclub

ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler eröffnete gemeinsam mit Obmann Christian Radinger und ÖVP-Gemeinderat Philipp Simpliceanu den neu gegründeten Tennisclub in Lanzenkirchen. Gespielt wird auf drei frisch revitalisierten Tennisplätzen in der Drosselgasse.

Karnthaler meint: „Es freut mich sehr, dass Lanzenkirchen nun ein sportliches Angebot mehr hat. Herzlichen Dank an den Gemeinderat Philipp Simpliceanu für die Initiative und ein großes Dankeschön an alle Freiwilligen die beteiligt waren, die drei Tennisplätze zu revitalisieren.“. Und Simpliceanu ergänzt: „Ich bin nun nach einigen Jahren wieder zurück ´auf den Schläger´ gekommen. Dass wir jetzt in Lanzenkirchen Tennisplätze haben und ich regelmäßig mit anderen Vereinsmitgliedern oder Gästen sielen kann, freut mich sehr. Mit Obmann Christian Radinger haben wir im Union Tennisclub Lanzenkirchen einen echten Profi an der Spitze.“

Noch werden Mitglieder aufgenommen, die Termine wann die Plätze bespielbar sind, sind für Mitglieder auf der Website des Union Tennisclubs Lanzenkirchen: www.tc-lanzenkirchen.at ersichtlich.