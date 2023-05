Der Tennisplatz des ASKÖ Wöllersdorf erstrahlt nach den Umbauarbeiten in neuem Glanz. „Das wäre ohne der Unterstützung der Gemeinde und der freiwilligen Helfer nicht möglich gewesen“, so Josef Binder. Im Juli findet die große Eröffnungsfeier statt, am Samstag wurde die Anlage mit einem tennisnahen Spaß-Triathlon schon einmal ausprobiert.