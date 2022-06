TC Union Bad Erlach: Leader war zu stark

Werbung

Bad Erlachs Landesliga-Damen sind ihre weiße Weste erwartungsgemäß los. Gegen Tabellenführer „Die Wachauer“ unterlagen die Kurortlerinnen mit 2:5. Die Einzel eins bis drei gingen an die Favoritinnen. Bad Erlachs Sabine Stohwasser gewann in zwei, Jessica Cagan in drei Sätzen – damit stand es vor den Doppeln „nur“ 2:3. Ein weiterer Sieg war für Bad Erlach nicht mehr drinnen. Damit rutschen die Kurortlerinnen in der Tabelle auf Platz drei zurück, drei Punkte fehlen auf den Tabellenführer. Theresienfeld musste sich Titelaspirant Tulln mit 2:5 geschlagen geben. Die Theresienfelderinnen bleiben aber trotzdem im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

Trotz eines Nullers ist der Klassenerhalt zum Greifen

Auch die Herren des UTC BH Wr. Neustadt mussten die dritte Saisonniederlage einstecken. Gegen Tabellenführer Gedersdorf gab es eine 2:7-Niederlage. Bitter: Das Einser-Doppel Moritz Steiner und Tobias Tobler verloren erst in der Verlängerung des Match-Tie-Breaks. Somit gab es statt einem Punkt für die Tabelle einen Nuller.

Der Vorsprung auf die Abstiegszone (vier Punkte) ist aber dennoch recht komfortabel. Am Samstag können die Wiener Neustädter zu Hause gegen Klosterneuburg bereits den Klassenerhalt in der Landesliga A unter Dach und Fach bringen.