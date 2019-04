"Was in zwei Monaten ist, weiß ich nicht, aber dem Dominic taugt es mit Nicolas Massu. Entscheidend ist, dass er erfolgreich Tennis spielt", betonte Bresnik am Mittwoch im Gespräch mit der APA.

Damit bestätigte der 57-Jährige einen Bericht der "Kronen Zeitung". "Ich suche seit zwei Jahren einen Touring-Coach für Dominic. Heuer haben wir Nicolas Massu ausprobiert und das funktioniert", erklärte Bresnik, der aber nicht ausschloss, dass er trotzdem beim Grand-Slam-Turnier in Paris dabei sein werde. "Wenn Ernests Gulbis spielt, dann bin ich sowieso dort, aber Dominic trainiert mit Massu. Ich bin kein Freund davon, wenn zwei Trainer dabei sind", erklärte Bresnik.

Außerdem wisse Thiem selbst, was am besten für ihn sei. "Dominic ist ein fertiger und außergewöhnlich gut ausgebildeter Spieler. Er ist seit drei Jahren ununterbrochen in den ersten zehn", bekräftigte sein Langzeittrainer.