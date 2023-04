Thiem erhielt Wildcard für Masters-1000-Event in Madrid

Werbung

Der 29-jährige Niederösterreicher spielt kommende Woche beim mit 8,796 Mio. Euro dotierten ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. Er erhielt ebenso eine "Freikarte" wie auch der Schweizer Altstar Stan Wawrinka. An das Event in der spanischen Hauptstadt hat Thiem ausgezeichnete Erinnerungen: 2017 und 2018 stand er dort im Finale, 2019 und 2021 im Halbfinale.

Im Vorjahr zog er gleich in der ersten Madrid-Runde gegen Andy Murray den Kürzeren. In der Jagd nach Weltranglisten-Punkten wäre also jeder Sieg bei diesem Turnier der höchsten ATP-Kategorie viel wert. Thiem kämpfte vorerst aber am Donnerstagnachmittag (nicht vor 16.00 Uhr) gegen Marc-Andrea Hüsler (SUI-8) um den Viertelfinaleinzug.