Der an Nummer vier gesetzte Niederösterreicher, der diese Woche in Madrid erfolgreich ins Turniergeschehen wieder eingestiegen ist, hat bei dem ATP-Masters1000-Bewerb in der ersten Runde ein Freilos.

Thiem hat das bisher einzige ATP-Duell mit Fucsovics 2019 in Hamburg klar gewonnen. Gegen Pella hält der 27-Jährige bei 3:2-Siegen, seit 2018 hat er aber alle drei Begegnungen ohne Satzverlust gewonnen.