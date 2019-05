Thiem spielt Auftaktmatch in Paris nicht vor Montag .

Dominic Thiem wird sein Auftaktmatch bei den mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open gegen den US-Amerikaner Tommy Paul am Montag oder Dienstag bestreiten. Dem beim zweiten Tennis-Major in Paris als Nummer 4 gesetzten Niederösterreicher bleibt damit ein Frühstart schon am Sonntag, an dem je 16 Herren- und Damen-Einzel das Turnier eröffnen, erspart.