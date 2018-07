Thiem trifft in Hamburg auf Franzosen Moutet.

Der Erstrundengegner von Dominic Thiem beim ATP-Sandplatz-Tennisturnier in Hamburg heißt Corentin Moutet. Gegen den 19-jährigen Qualifikanten aus Frankreich hat der topgesetzte Weltranglisten-Neunte noch nie gespielt. Jürgen Melzer, mit dem Thiem in Hamburg Doppel spielt, scheiterte am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde in drei Sätzen am Georgier Nikolos Basilaschwili.