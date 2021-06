Keine großen Überraschungen gab es in der Doppelrunde für Wiener Neustadts Bundesliga-Damen. In Steyr fuhren Marlies Steiner und Kolleginnen den Pflichtsieg ein (6:1). Gegen Titelverteidiger Team Oberöstereich gab es im Stadtpark eine 2:5-Niederlage.

In Oberösterreich hatte einzig Alina Michalitsch etwas zu kämpfen, setzte sich nach verlorenem zweiten Satz aber souverän im Match-Tie-Break (10:2) durch. Sophie Piech, die gegen Legionärin Michaela Pochabova, als Außenseiterin ins Match ging, musste sich erst im Match-Tie-Break geschlagen geben. Die restlichen fünf Begegnungen endeten mit einem klaren Zwei Satz-Sieg der Allzeit Getreue-Damen. Gegen Oberösterreich rund um Österreichs Nummer eins Barbara Haas gewann Neustadt-Legionärin Alexandra Vasilyeva überraschend gegen die routinierte Betina Stummer (6:3 4:6 10:5). Tamara Teufl verlor erst im dritten Satz gegen Janina Toljan. Im Doppel schrieb Teufl mit Partnerin Ines Faltinger hingegen an – damit kassierte Wiener Neustadt einen weiteren Punkt für die Tabelle.

TV Hochwolkersdorf bilanziert ausgeglichen

Dort rangieren Wiener Neustadts Damen derzeit an der vierten Stelle und dürfen sogar noch von der Relegation für das Final Four, die Zweit- und Drittplatzierten spielen gegen die Dritt- und Zweitplatzierten der anderen Gruppe, träumen. Dafür braucht es am Samstag aber einen Auswärtssieg in Wörgl. Die Tirolerinnen präsentierten sich in dieser Saison bisher überraschend stark, wiesen auch schon die deutlich höher eingeschätzten Dornbirnerinnen in die Schranken. Für Wiener Neustadt wird es im Westen also richtig schwierig.

Ein schweres Unterfangen wird auch der Klassenerhalt für Hochwolkersdorfs Herren in der 2. Bundesliga, aber die Mission ist nicht unmöglich. Gegen übermächtige Hartberger lief Howodo in ein 1:8. Eine eindeutige Sache war dann allerdings auch das Gastspiel bei Tabellenschlusslicht Klosterneuburg, das Hochwolkersdorf mit 9:0 gewann. Nach vier Spielen hält Howodo bei einer 2:2-Bilanz. Ein weiterer Sieg und die Chancen auf den Klassenerhalt sind intakt, zwei weitere Siege und die Chancen auf den Klassenerhalt stehen richtig gut. Am Samstag (12 Uhr) gastieren die höher eingeschätzten Waidhofener in Howodo. Am 19. Juni geht es gegen Nachzügler Silz.