Wiener Neustadt suchte seine besten Tennisspieler

In der Vorwoche gingim Wiener Neustädter Stadtpark die offene Wiener Neustädter Stadtmeisterschaft über die Bühne. Insgesamt waren 196 Spieler dabei. Bei den Herren setzte sich Markus Kallinger im Finale gegen Jan Jagenbrein durch. Bei den Damen siegte Lokalmatadorin Bianca Bruckner gegen Julia Zajicek. Das Herrendoppel gewannen Barnabas Balazs und Elias Steinbichl. Das Damendoppel entschieden Lea Lang und Venus Piller für sich. Im Mixed siegte Marco Pinter mit Bianca Bruckner. Franz Korger holte den Titel in der +45. Alois Posch siegte im Einzel und im Doppel (mit Harald Tschürtz) in der +60-Klasse.