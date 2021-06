Es ist soweit: Am Wochenende steht der finale Showdown für die Bundesliga-Teams des Bezirks an. Die Damen unterlagen in der ersten Runde des Abstiegs-Play-off, wie erwartet, Klosterneuburg mit 3:4. Von einer Überraschung waren die Damen aus der Allzeit Getreuen doch ein Stück weit entfernt: Alle Niederlagen waren glatt in zwei Sätzen. Nun geht es am Sonntag (11 Uhr) zu Hause gegen den GAK. Die Ausgangslage ist klar: Der Gewinner bleibt oben, der Verlierer muss in die 2. Bundesliga absteigen.

Auch die Hochwolkersdorfs Herren sind immer noch nicht gerettet, obwohl die Mannschaft rund um Thomas Pichl gegen Ligaprimus Anif ein 6:3 und damit einen Tabellenpunkt holte. Nach den Einzeln lag Hochwolkersdorfs 0:6 zurück, gewann dann alle Doppel. Damit könnten die Doppel, die vor zwei Jahren noch den Aufstieg in die höchste Spielklasse verhinderten, heuer zum Zünglein an der Waage im Abstiegskampf werden. „Denn wir können noch immer absteigen“, rechnet Pichl vor, dann nämlich wenn Howodo, Linz (am letzten Speiltag gegen Hartberg) und Amstetten (gegen Klosterneuburg) allesamt bei zwölf Punkten halten. „Dann haben wir bei diesem Dreier-Vergleich die schlechteste Bilanz“, weiß Pichl, weshalb am Samstag (11 Uhr) beim Heim-Derby gegen Seebenstein/Schiltern gilt: „Wir spielen auf Sieg, dann haben wir 13 Punkte und sind durch.“

Keinen Titel gibt es wohl für Theresienfelds Landesliga-Damen. Der Tabellenführer unterlag Favorit Tulln knapp mit 3:4. Damit würde Tulln in der letzten Runde, in der Theresienfeld spielfrei ist, schon eine knappe Pleite gegen die Wachauer zum Meistercoup langen.