Zum dritten Mal fand im Golfclub Föhrenwald der Vergleichskampf zwischen vier Clubs im Club statt – Burning Irons, Diavolos, Green Jacket und Old Boys. Jedes Team stellte beim Zählwettspiel vom gelben Abschlag zehn Spieler. In jedem Flight war ein Spieler jeder Mannschaft vertreten. Die zwei schlechtesten Ergebnisse pro Team wurden am Ende aus der Wertung gestrichen.

Den Sieg trugen diesmal die Diavolos (589 Schläge) davon, damit durften die „Teufel“ auch den Siegerpokal „Die Säule der Wahrheit“ entgegennehmen. Auf Platz zwei, mit acht Schlägen Rückstand, landeten die Burning Irons (597 Schläge). Dritte wurden die Old Boys (601 Schläge). Enttäuschend spielten die Green Jacket, die mit 616 Schlägen abgeschlagen am letzten Platz landeten. Sie bekamen „die Schraube“. Die besten Einzelrunden zeigten Christian Stiober (Diavolos, 64) und Georg Holzer (Burning Irons, 66).