4:0! Neustadt bärenstark

Besser hätte das Wochenende für Wiener Neustadt nicht laufen können – 4:0 gegen Kennelbach, 4:0 gegen Salzburg. „Jetzt sind wir alleiniger Tabellenführer“, jubelt Franz Gernjak.

Der Erfolg gegen den Tabellenletzten aus Vorarlberg war fix eingeplant. Weniger klar war der Sieg gegen die Mozartstädter. Gegen den Tabellendritten unterlagen die Wiener Neustädter in der Hinrunde noch mit 0:4. Nun drehten Frane Kojic und Co. den Spieß um, überließen in der Neuauflage des Vorjahresfinales Salzburg gerade einmal zwei Sätze. „Wir waren alle richtig heiß darauf, dass wir uns für die Niederlage im Herbst revanchieren. Salzburg hat die Halle dann mit hängenden Köpfen verlassen.“

„Er hat die Mannschaft sensationell eingestellt“

Kojic bezwang zum Auftakt Salzburg-Neuzugang Takuto Izumo. Tomas Koecny lieferte anschließend Salzburgs Nummer eins Koyo Kanamitsu einen Kampf auf Augenhöhe, setzte sich im fünften Satz durch. Felix Wetzel ließ anschließend Francisco Sanchi, immerhin Nummer eins des Bundesliga-Einzelrankings, keine Chance. „Er kennt ihn schon aus dem letzten Jahr. Gegen ihn hat Felix noch nie verloren. Wir haben damit gerechnet“, schildert Gernjak.

Die Form des jungen Bayern Wetzel steigt generell stark an, im Kalenderjahr 2022 ist er noch ungeschlagen. Beim Spielstand von 3:0 machte dann das neuformierte Doppel Kojic/Wetzel souverän den Sack zu. Lob gab es anschließend nicht nur für die Spieler, sondern auch für Coach Martin Doppler: „Er hat die Mannschaft sensationell eingestellt“, applaudiert Gernjak.

„Wir waren alle richtig heiß darauf, dass wir uns für die Niederlage im Herbst revanchieren.“

Franz Gernjak über seine Wiener Neustädter, die sich für die 0:4-Schmach im Herbst revanchierte.

Dabei war die Vorbereitung auf das Spitzenspiel suboptimal. Kojic und Konecny waren in ihrer Heimat Covid-Kontaktpersonen, saßen in Quarantäne und konnten sich erst am Freitag freitesten. „Beide hatten Trainingsrückstand, insofern war das Match gegen Kennelbach am Tag vor der Salzburg-Partie gar nicht schlecht“, analysiert Mastermind Franz Gernjak, der sich nun auf das Europacup-Halbfinale gegen Borges freut.

Das Hinspiel steigt am 18. Februar in Wr. Neustadt.