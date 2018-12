Nach dem Vorfall beim Kadertraining humpelte Wiener Neustadts Alexander Chen mit Seitenbandriss nur durch den Turnsaal des BG Zehnergasse. Die Gäste aus Baden verzichteten dafür, wie angekündigt, auf den Einsatz von Top-Spieler Andreas Levenko, der an der „Spaß-Rangelei“ beteiligt war.

Wiener Neustadt hatte dafür ein Ass im Ärmel. Der Saudi-Araber Abulaziz Alabbad wurde in der umkämpften Partie – vier der sechs Matches gingen in einen entscheidenden fünften Satz – zum Matchwinner, stellte gegen Aidos Kenzhigulov den 4:2-Sieg sicher. Der Einsatz des Saudis wird allerdings ein Nachspiel haben. Badens Obmann Andreas Meixner legt Protest ein: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das regelkonform ist. Das würde ja Tür und Tor öffnen.“ Alabbads Einsatz sei zuvor von ÖTTV, NÖTTV und Bundesliga abgesegnet worden – außerhalb der Transferzeit dürfen Spieler verpflichtet werden, wenn sie bei keinem anderen Verein gemeldet sind.

"Ein kompletter Blödsinn"

Wiener Neustadts Sportmanager Franz Gernjak hat für den Einspruch jedenfalls kein Verständnis: „Ein kompletter Blödsinn. Andreas Meixner kann anscheinend einfach nicht verlieren. Ich bin enttäuscht, immerhin kooperieren wir auch im Nachwuchs.“

Auch wenn Gernjak dem Protest keinerlei Chance einräumt, bleibt ein schaler Beigeschmack am Industrieviertel-Derby haften, denn eigentlich war das Duell Werbung für den Tischtennis-Sport, vor allem die Partie zwischen Neustadts Zsolt Petö und Badens Amin Ahmadian schlug alle Stücke, Petö siegte mit 3:2. „Das hätte sich deutlich mehr verdient, als die 50 Zuseher, die da waren“, meint Gernjak. Sportlich darf es für den Tabellenfünften Wiener Neustadt am Sonntag beim Tabellenletzten Innsbruck also gerne so weitergehen.