Brand beschert Wr. Neustadt Heim-Doppel im Europacup

Im Vorjahr erreichte Wiener Neustadt im Europe Cup das Finale. Heuer ist aufgrund mehrerer Umsteiger aus der Champions League schon das Achtelfinale als kleiner Erfolg zu verbuchen. Am Donnerstag und Freitag geht es nun gegen das deutsche Top-Team Neu-Ulm. Die Wiener Neustädter haben dabei doppelten Heimvorteil, weil es in der Halle der Deutschen brannte, werden beide Spiele in der Neustädter Remise ausgetragen. Die Gäste sind dennoch in der Favoritenrolle. Ihre Spieler Vladimir Sidorenko, Maksim Grebnev und Lev Katsman haben zusammen zwölf Goldmedaillen bei Nachwuchs-Europameisterschaften gewonnen, während Wiener Neustadts Nummer eins Frane Kojic verletzungsbedingt seiner Form nachläuft. Dafür sind die "jungen Wilden" Felix Wetzel und Ivor Ban "on fire". Die beiden Youngsters schossen Wiener Neustadt nicht nur im Alleingang ins Achtelfinale, sondern auch zum Derbysieg über Stockerau (4:1). Jetzt wollen sie auch Neu-Ulm ärgern und hoffen auf Unterstützung von den Rängen. Wer am Donnerstag (18.30 Uhr) ein Ticket um acht Euro löst, hat am Freitag (18.30 Uhr) mit dem Vorweisen der Vortages-Karte freien Eintritt.