Champions League-Sensation: Wiener Neustadt besiegt Gruppenfavorit

Wiener Neustadt erlebt am Sonntagabend eine weitere internationale Sternstunde. Im französischen Tischtennis-Mekka Hennebont siegt Österreichs Meister vor rund 600 Zuschauern mit 3:2 und feiert damit nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League-Gruppenphase auch gleich den ersten Sieg. Normalerweise zelebriert Wiener Neustadts Tischtennis-Boss Franz Gernjak solche Siege durchaus euphorisch. Diesen Erfolg nahm er fast stoisch zu Kenntnis, weil der Gruppenfavorit ohne ihre Topstars Liam Pitchford und Kristian Karlsson antrat.

Somit war es statt einer einseitigen Angelegenheit, plötzlich ein Match auf Augenhöhe. Doch der Abend begann nicht so, wie ihn sich Wiener Neustadt erträumt hatte. Frane Kojic bekam im Auftaktspiel gegen Vladimir Sidorenko Nasenbluten. Der Kroate konnte nach einer Auszeit zwar weiterspielen, verlor gegen den jungen Russen schlussendlich aber 1:3.

Ban stellt die Weichen auf Sieg

Die Nummer zwei von Hennebont, der Ire Alexander Gillen, war anschließend gegen Wiener Neustadts Jin Ueda komplett chancenlos. Der Japaner schoss seinen Gegner mit 3:0 von der Platte. Das dritte Einzel zwischen Ivor Ban und dem japanischen Hennebont-Legionär Takumi Matsushita sollte vorentscheidenden Charakter haben. Der Kroate im Wiener Neustadt-Dress sollte auf internationale Bühne wieder einmal über sich hinauswachsen. Der Youngster gewann sein Spiel 3:1 und brachte Wiener Neustadt mit 2:1 in Front.

Damit hätte Ueda gegen Sidorenko die Begegnung für Wiener Neustadt bereits entscheiden können. Es entwickelte sich ein echter Thriller, den Sidorenko im Decider gewann. Das letzte Einzel musste die Entscheidung bringen und dabei waren die Rollen klar verteilt. Kojic war gegen Gillen klarer Favorit und wurde dieser Rolle mit einem glatten 3:0-Sieg auch gerecht. Kojic gab in den drei Sätzen gerade einmal zehn Punkte ab.

Wiener Neustadt nutzt in Hennebont somit die Gunst der Stunde und steht nach dem ersten Spieltag sensationell an der Spitze der Gruppe C. Mit Superlativen will Obmann Franz Gernjak wie eingangs erwähnt aber noch nicht um sich werfen: „Wenn sie in voller Pracht kommen, schaut das Ergebnis anders aus, aber natürlich ist es eine schöne Geschichte. Es ist unser erster Sieg in der Champions League-Gruppenphase. Jetzt freuen wir uns auf unsere beiden Heimspiele.“ Am 24. November (18.30 Uhr) geht es gegen Dzialdowo. Am 26. November (15 Uhr) gegen Hennebont.