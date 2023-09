Champions League: Wiener Neustadt will auch die Gruppenphase rocken

Die Traumgruppe mit Düsseldorf rund um Rekord-Europameister Timo Boll und dem klingenden Namen Sporting Lissabon wurde es nicht. Über dieses Los darf sich Widersacher Wels freuen. Wiener Neustadt bekommt es in der Champions League-Gruppenphase mit Hennebont aus Frankreich und Dzialdowo aus Polen zu tun. Weniger klingende Namen, dafür aber die kleine Chance sportlich Schaden anzurichten. Wiener Neustadt-Boss Franz Gernjak gibt Platz zwei in der Gruppe und somit den Umstieg in den Europe Cup als Ziel aus.

„Hennebont ist der klare Gruppenfavorit. Aber mit Dzialdowo haben wir noch eine Rechnung offen“, erinnert Gernjak an den Jahresbeginn. Im Jänner wurden Frane Kojic und Co. von den Polen im Europe Cup-Viertelfinale unsanft gestoppt. Gernjak ergänzt: „In diesem Jahr sind wir stärker. Wir freuen uns vor allem zuhause auf zwei echte Spitzenspiele.“

Die bekanntesten Spieler bei den Gegnern sind Liam Pitchford (Großbritannien) und Kristian Karlsson (Schweden). Die beiden Hennebont-Spieler belegen in der Weltrangliste die Plätze 32 bzw. 36. Bei Dizaldowo steht u.a. Jonathan Groth (Nummer 35 der Welt) an der Platte.