Das Giganten-Duell an der Platte

Montag, 18 Uhr: Wiener Neustadt oder Wels? Das ist hier die Frage. Wer entscheidet den Grunddurchgang der Tischtennis-Bundesliga für sich? Wels ist mit einem Sieg fix Erster. Wiener Neustadt könnte wiederum mit einem Erfolg, eine Runde vor Schluss, die Spitzenposition übernehmen. „Wir werden alles aufbieten, was wir haben“, verspricht Wiener Neustadt-Obmann Franz Gernjak. Auch der Japaner Kenji Matsudaira wird für das Spitzenspiel, das auf ORF Sport Plus live übertragen wird, eingeflogen. Der oberösterreichische Dauerrivale gibt sich vor dem Gipfeltreffen siegessicher. Gernjak weiß: „Sie schreiben, dass sie vier Spieler in absoluter Hochform haben.“

Gernjak hofft auf volle Halle

Zumindest Andreas Levenko wird dieser Aussage gerecht. Der Wels-Akteur stürmte beim WTT-Turnier in Antalya am Samstag zum Turniersieg. „Vielleicht bekommen wir sogar einen frischgebackenen WTT-Sieger in die Halle“, hofft Gernjak, dass die Wiener Neustädter Remise am Freitagabend brechend voll wird: „Die VIP-Tische sind schon sehr gut gebucht. Wir hoffen, dass auch sonst noch viele Zuschauer kommen.“ Neben dem Prestige und Platz eins nach dem Grunddurchgang geht es auch um die Auslosung für das Halbfinale.

Keine Präferenz fürs Halbfinale

Gernjak ist überzeugt, dass neben den beiden Spitzenteams und den Drittplatzierten Linzern auch sein Heimatverein Salzburg ins Halbfinale kommt. „Gegen wen es dann im Halbfinale leichter wäre, ist kaum zu sagen. Beide haben sich noch einmal verstärkt. Linz hat noch einen Ägypter geholt, Salzburg einen zweiten Japaner, der wurde seinen Vorschusslorbeeren zwar noch nicht gerecht, aber er kann jederzeit explodieren“, ist Gernjak überzeugt.