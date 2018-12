Nächste ganz knappe Pleite für Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks: Nach der überraschenden Niederlage gegen Innsbruck, lieferten das Neustädter Top-Team Linz ein Match auf Augenhöhe.

Neustadts Nummer eins Zsolt Petö stellte gegen Uros Slatinsek mit einem 3:0-Sieg auf 1:0. Lubomir Pistej, der beste Spieler im Einzel-Ranking, ließ danach Aziz Al Abbad keine Chance. Doch danach schürte Martin Storf mit einem 3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand die Wiener Neustädter Hoffnungen.

Im Doppel und beim Spitzenspiel Petö - Pistej war dann trotz knapper Satzergebnisse nichts möglich, Linz siegte zweimal mit 3:0. Anders war die Situation im letzten Einzel: Al Abbad dominierte eigentlich gegen Slatinsek, verzockte in Satz zwei aber ein 7:3 und vergab in Satz vier einen Matchball, im fünften Durchgang hatte der Saudi mit 10:12 das Nachsehen – Linz siegt mit 4:2. Sportmanager Franz Gernjak: „Mir tut es leid um die Spieler, die so ein tolles Match geliefert haben.“

Dennoch bleibt Wiener Neustadt weiter auf Platz fünf, die Protesturteile von Innsbruck und Baden bleiben allerdings ein Unsicherheitsfaktor. Eine Entscheidung wird aber erst in einigen Wochen bis Monaten erwartet, theoretisch stehen dabei vier Punkte auf dem Spiel.