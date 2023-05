Das Wunder von Wels: Wiener Neustadt ist Bundesliga-Meister

Frane Kojic sprang auf den Tisch. Seine Mannschaftskollegen stürmten auf den großgewachsenen Kroaten zu, der sich im nächsten Moment das Dress vom Leib riss - Freude, Jubel, Tränen, einfach pure Emotionen. Wiener Neustadt schreibt in einem denkwürdigen Bundesliga-Finale Geschichte. Wels führte gegen Wiener Neustadt bereits komfortabel mit 3:1 im Gesamtscore und 11:6 in Sätzen. Am Ende glich Wiener Neustadt beide Wertungen noch aus. Die Punktewertung entschied schlussendlich, und in dieser hatte Wiener Neustadt mit 219:201 die Nase vorne. Kurz gesagt: Dramatischer hätte das Endspiel also nicht verlaufen können. Die NÖN zeichnet den Weg zum zweiten Meistertitel (nach 2021) und dem ersten Double der Vereinsgeschichte noch einmal nach.

Ein Krimi, ein Drama und das Duell der Youngsters

Die Neuauflage des Dauerduells der letzten Jahre begann schon mit einem echten Krimi. Der Wiener Neustädter Kenji Matsudaira machte gegen den Welser Nandor Ecseki zweimal einen Satzrückstand wett. Der Japaner schnappte sich den Decider mit 6:2. Anschließend war Frane Kojic drauf und dran auf 2:0 für Wiener Neustadt zu erhöhen. Im vierten und im fünften Satz fehlten jeweils nur mehr drei Punkte zum Sieg. Mit einem imposanten 6:0-Lauf entschied Andreas Levenko, Schwechater im Wels-Trikot, das hitzige Top-Duell doch noch für sich - 1:1 gesamt. Im dritten Einzel ging Wiener Neustadts Ivor Ban zwar mit 1:0-Sätzen in Führung, in der Folge war Maciej Kolodziejczyk in den entscheidenden Momenten aber einen Tick besser. Der Wiener Neudorfer brachte Wels dank eines 3:1-Sieges Wels mit 2:1 in Front.

Paradedisziplin bringt Neustadt in die Bredouille

Ein Sieg im Doppel war für Wiener Neustadt nun fast schon Pflicht. Etwas überraschend entschied sich Coach Martin Doppler gegen die kroatische Paarung Kojic/Ban, sondern für Matsudaira/Ban. Aber: Wiener Neustadt verlor in der bisherigen Saison nur eines seiner 16 Doppel. Ban/Matsudaira hatten mit 4:0-Siegen gar eine weiße Weste. Ein Erfolgslauf, der ausgerechnet im Finale reißen sollte. Im ersten Satz wehrten die Cracks aus der Allzeit Getreuen noch fünf Satzbälle ab, vergaben dann ihrerseits einen und unterlagen am Ende mit 12:14. Durchgang zwei spielte Wels überzeugend heim. Im dritten Satz mussten die Oberösterreicher nur kurz beim Stand von 9:9 zittern. Die Welser bauten ihre Gesamtführung auf 3:1 aus.

Matsudaira hält Wiener Neustadt am Leben

In Sätzen lag Wels nun mit 11:6 voran. Die Ausgangslage war klar: Wiener Neustadt musste die letzten beiden Einzel gewinnen und durfte dabei höchstens einen Satz abgeben, ansonsten würde der Meistertitel, wie 2022, nach Wels gehen. Matsudaira war gegen Levenko also schon enorm unter Druck, diesem hielt der Japaner Stand. Satz eins war mit 11:3 eine klare Angelegenheit, Durchgang zwei drehte Matsudaira nach Rückstand in ein 11:8. Levenko schlug im dritten Satz (9:11) zurück, ehe Matsudaira im vierten Abschnitt seinen fünften Matchball (11:9) verwandelte.

Kojic besiegt sein Final-Trauma

Die Chance auf den Titel war vor dem letzten Spiel trotz allem nur mehr verschwindend gering. Kojic brauchte gegen Ecseki einen 3:0-Sieg. Ausgerechnet Kojic: Der Kroate verlor seit 2021 mit seinen Teams zwei Europacup- und ein Bundesliga-Finale und vor exakt einem Jahr das entscheidende Match gegen den Welser Levenko - welch ein Deja-vu. An diese Statistik dachte er in diesen Momenten nicht. Kojic gewann die ersten beiden Sätze deutlich mit 11:7 und 11:5. Somit gipfelte ein vierstündiger Final-Kampf in einen einzigen entscheidenden Satz. Kojic lag über weite Strecken voran, konnte sich aber erst in der Endphase entscheidend auf 10:6 absetzen. Doch dann saß der erste Matchball und es brachen alle Dämme.