Der Kampf um den Finaltraum

Es ist das bisher wichtigste Spiel auf internationaler Bühne für Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks. Am Freitag (17 Uhr) empfängt Österreichs Meister den spanischen Spitzenclub Borges zum Hinspiel des Europe Cup-Halbfinales in der Neustädter Remise.

Die beiden Mannschaften trafen bereits in der Gruppenphase des zweitwichtigsten Europcup-Bewerbs aufeinander. Damals setzten sich die Spanier glatt mit 3:0 durch. „Zwei Spiele waren aber richtig knapp“, erinnert sich Sportmanager Franz Gernjak. Die Top-Spieler der Iberer sind der ehemalige spanische Teamspieler Marc Duran und der schwedische Legionär Viktor Brodd. „Die Mannschaft ist nach dem sensationellen 4:0 gegen Salzburg hoch motiviert“, verspricht Gernjak: „Und Coach Martin Doppler hat sicher wieder ein Ass im Ärmel, um unserem Team zum Sieg zu verhelfen.“

Wer den Europacup-Fight live in der Halle erleben will, soll sich per E-Mail an franz.gernjak@solex-consult.at anmelden. Für Erwachsene kostet die Eintrittskarte 8 Euro, für Jugendliche (14-18 Jahre) 5 Euro. Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht, außerdem gibt es zugewiesene Sitzplätze. „Die Veranstaltung ist beim Gesundheitsamt Wiener Neustadt ordnungsgemäß angemeldet und genehmigt und kann unter strikten Covid-Auflagen mit höherer Zuschauerbeteiligung stattfinden“, erzählt Gernjak. Das Rückspiel in Spanien ist auf den 25. Februar terminiert.