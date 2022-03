Finale als Zitterpartie für die Wr. Neustädter

Nach der Attacke in Spanien verbrachten Frane Kojic und Martin Doppler drei Stunden im Krankenhaus, anschließend zwei Stunden auf der Polizei. Beim Kroaten bestand zunächst der Verdacht auf einen Rippenbruch. Das bewahrheitete sich nicht.

„Aber es gibt muskuläre Probleme“, schilderte Sportmanager Franz Gernjak der NÖN am Montagnachmittag. Am Abend war es dann Gewissheit: Das MRT ergab eine partielle Ruptur des linken inneren schrägen Muskels. „Frane muss sechs Wochen pausieren. Wir versuchen alles, um das Finale zu verschieben“, ärgert sich Wr. Neustadt-Trainer Martin Doppler. Die beiden Finalspiele des Europe Cups sind für Anfang April geplant. Stand heute würde das Hinspiel zwischen 1.-3. April in Carrara steigen.

Die Entscheidung um den Titel würde eine Woche später in Wiener Neustadt getroffen. Die Italiener sind im Endspiel klarer Favorit, haben mit Andrej Gacina (Weltranglisten-47.), Lubomir Pistej (80.) und Mihai Bobocica (129.) drei Top-Spieler.