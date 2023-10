Frankreich kann für Wiener Neustadts Tischtennis-Herren kommen

Nach dem unglücklichen 1:4 in Salzburg konnte sich der TTC Wiener Neustadt rehabilitieren. Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den Kennelbach unterstreicht der amtierende Meister seine Klasse. Obwohl das Ergebnis eine klare Sprache spricht, waren die Partien nicht immer eindeutig. Im zweiten Spiel musste Aleksandr Khanin im fünften Satz beim Stand von 3:5 drei Matchbälle abwehren. Auch der Dreisatzsieg von Ivor Ban und Frane Kojic im Doppel stand mehrmals auf Messers Schneide. Doch am Ende konnten sich die Wiener Neustädter klar durchsetzen. Weiter geht es für die Cracks aus der Allzeit Getreuen am 22. Oktober auf internationaler Bühne. In der Champions League-Hauptrunde gastieren Frane Kojic und Co. beim französischen Gruppenfavoriten Hennebont.