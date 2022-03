In die italienische Hölle: Wr. Neustadt beim Finale des Europe Cups

Werbung

Samstag. 17 Uhr. Carrara. Die Bühne einer der größten Momente in der Wiener Neustädter Sportgeschichte. „Unsere“ Tischtennis-Asse wollen sich beim Hinspiel des Europe Cup-Finals eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen (9. April, 17 Uhr in der Remise). Es wäre eine Sensation, wenn Wr. Neustadt dann den Pokal in Händen hält.

„Auswärts ist wahrscheinlich nicht viel möglich. In der eigenen Halle rechnen wir uns aber durchaus etwas aus“, blickt Sportmanager Franz Gernjak voraus.

Vielleicht sogar eine Verlängerung, um es vor heimischem Publikum auf die Spitze zu treiben. Zuerst geht es aber darum, das Hinspiel gut zu absolvieren. Am Freitag geht es mit dem Flieger nach Florenz, dann mit dem Zug weiter. „Wir haben auch überlegt, mit dem Bus zu fahren, aber es sind doch 900 Kilometer. Es ist nicht gut, wenn die Spieler so lange sitzen müssen.“ Vor dem Match darf Wr. Neustadt in der italienischen Festung noch einmal trainieren, wird dort auch die Charakteristika der Halle kennenlernen. „So viele Infos haben die Spione über den Spielort nicht geliefert“, schmunzelt Gernjak: „Ein Kriterium sind die Bälle, die haben wir extra angeschafft. Die Zuschauer werden sicher frenetisch sein.“