Nach Platz sieben im ersten Bundesligajahr wollen Wiener Neustadts Tischtenniscracks 2018/19 zumindest in der oberen Tabellenhälfte mitmischen. „Das Ziel ist, unter die ersten Vier zu kommen“, gibt Sportmanager Franz Gernjak vor. Der dafür einen neuen starken Kader auf die Beine stellte.

Die neue Mannschaft wurde am Samstag im Wiener Neustädter Win-Win am Auge Gottes präsentiert. Alexander Chen wird auch in Zukunft das Wiener Neustädter Dress tragen. Der Nationalspieler überzeugte im Frühjahr mit starken Leistungen und erzielte auch auf internationaler Bühne Erfolge, verbesserte sich in der Weltrangliste um rund 200 Plätze und steht bereits unter den Top 200.

Neu dabei ist hingegen Zsolt Petö. Der fünffache serbische Meister stand schon unter den ersten hundert der Weltrangliste, kann unter anderem auch einen Erfolg gegen den deutschen Superstar Dimitrij Ovchtarov vorweisen. „Er ist 30 Jahre und damit im besten Tischtennisalter“, weiß Gernjak. Im letzten Jahr trat er noch für Meister Wels an die Platte, spielte für die Oberösterreicher auch Champions League.

„Wir sind jetzt nicht mehr so ausrechenbar und für jeden Gegner unangenehm zu spielen.“ Franz Gernjak will mit Wiener Neustadt weiter nach vorne.

Die neue Nummer drei der Wiener Neustädter heißt Martin Storf. In der Vorsaison spielte der 25-jährige Österreicher noch für Mauthausen und stand am Saisonende auch unter den Top Ten der Einzelwertung. „Er ist wahrscheinlicher der beste Dreier in Österreich und ein super Doppelspieler“, meint Gernjak.

Mit dieser Aufstellung traut der ein oder andere Beobachter der Szene Wiener Neustadt auch mehr als ein Rang in den Top Four zu. Gernjak bleibt dennoch am Boden: „Wir sind jetzt nicht mehr so ausrechenbar und für jeden Gegner unangenehm zu spielen, aber es gibt auch genug Gegner gegen die wir verlieren können.“ Die Hauptkonkurrenten sind Wels, Kapfenberg, Stockerau Mauthausen und Linz.

Zur Not haben die Wiener Neustädter auch noch ein Ass im Ärmel: US-Boy Tom Feng und Yang Yinghao, Supertalent aus China, bleiben im Kader. „Aber wir werden erst sehen, ob sie auch hin und wieder zum Einsatz kommen“, so Gernjak. Denn für die beiden stehen ihre internationalen Einsätze als Einzelkämpfer im Vordergrund.