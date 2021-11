Keine Krone gegen die Könige

Es war ein Abenteuer. Es war eine Reise ins Ungewisse. Örtlich und sportlich. Wiener Neustadt wahrgewordener Champions League-Traum ist in der Runde der letzten 16 ausgeträumt. In der Hauptrunden-Gruppe B, gespielt mitten im russischen Nirgendwo, verlor Wiener Neustadt alle drei Spiele, scheidet damit als Gruppenletzter aus der Königsklasse aus.

Wiener Neustadt hinterließ Spuren. Allen voran Frane Kojic. Er gewann zwei seiner vier Matches. Liam Pitchford (Weltranglisten-15.) brachte der Kroate an den Rande einer Blamage. Omar Assar (Nummer 29) forderte er voll. Mit Joao Monteiro brachte er einen ehemaligen Top30-Spieler auf seine Abschussliste.

Doch Wiener Neustadt hätte drei perfekte Tage gebraucht, um ins Viertelfinale einzuziehen. Davon waren die Cracks aus der Allzeit Getreuen schlussendlich doch ein ordentliches Stück entfernt. „Wir haben uns gut verkauft“, findet Wiener Neustadts Sportmanager Franz Gernjak: „Aber das Level ist hier noch einmal um ein, zwei Klassen höher, als in der Champions League-Vorrunde.“ Der Abschied von der größten europäischen Bühne soll aber nur vorübergehend sein. Gernjak lässt keinen Zweifel daran, dass Wiener Neustadt wiederkommen möchte: „Man hat uns schon einmal gesehen und gespürt.“ Wer Wiener Neustadts Mastermind kennt, weiß, dass er immer nach Höherem strebt. Beim nächsten Versuch soll die nächste Hürde fallen.

Trostpflaster Europacup, Schlager gegen Wels

Trotz des Ausscheidens in der Champions League bleibt Wiener Neustadt europäisch, spielt im Achtelfinale des Europe Cups weiter, zählt dort zum erweiterten Kreis der Favoriten. „Mal sehen, was dort geht“, formuliert es Gernjak diplomatisch. Ein möglicher Gegner am internationalen Parkett wird Ligarivale Wels, das so wie Wiener Neustadt das CL-Viertelfinale verpasste.

Am kommenden Freitag (19. November) kommt es in der heimischen Liga zum direkten Vergleich – ein absoluter Schlager. Der amtierende Meister und Cupsieger empfängt in der Remise den Tabellenführer aus Oberösterreich, besser wird es im heimischen Tischtennis nicht mehr. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison entschied Wiener Neustadt im Cup-Halbfinale mit 3:2 für sich.