Meister Wiener Neustadt gewinnt Hit mit 12:2 in Sätzen

Im großen Schlager nahmen Frane Kojic und Co. heftige Revanche für die 0:4-Niederlage im Herbst und avancierten mit diesem eindrucksvollen Sieg (12:2 in Sätzen) zum absoluten Meisterschaftsfavoriten. Salzburg gastiert schon am Freitag im Nachtrag bei Raiffeisen Kennelbach. Meister erteilt Vizemeister eine Abfuhr Vollgetankt mit Selbstvertrauen ging Wr. Neustadt nach dem erstmaligen Europe Cup-Halbfinal-Einzug der Klubgeschichte ins Spitzenspiel: Genauso spielte der Meister auch auf. Frane Kojic schoss zunächst Salzburg-Neuzugang Takuto Izumo mit 3:0 von der Platte, am Ende sorgte der Kroate mit einem weiteren 3:0 im Doppel mit Youngster Felix Wetzel für den 4:0 Endstand.

Auch Wetzel feierte zwei Siege ohne Satzverlust, schlug zuvor den Bundesliga-Ranglisten-Ersten Francisco Sanchi (9:2 Siege) mit 3:0. Lediglich Salzburg-Star Koyo Kanamitsu feierte Satzgewinne, unterlag jedoch Tomas Konecny mit 2:3. In dieser Form ist der Europe Cup-Halbfinalist reif für den Titel.