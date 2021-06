Als „Sensation“ bezeichnete Wiener Neustadt-Mastermind Franz Gernjak die Verpflichtung von Frane Kojic. Der Kroate war in der abgelaufenen Saison der beste Spieler im Einzelranking, verlor im Wels-Dress während des Grunddurchgangs nur eine einzige Partie und diese gegen seinen künftigen Teamkollegen Tomas Konecny. Der routinierte Tscheche bleibt ebenso an Bord, wie Youngster Felix Wetzel, der zuletzt mit einem Turniersieg beim internationalen U18-Turnier Croatian Open aufzeigte. Der Kubaner Andy Pereira wechselt, wie berichtet, in die Deutsche Bundesliga.

Mit Kojic an der Spitze ist Wiener Neustadt aber definitiv noch einmal stärker, als in der jüngsten Meistersaison. Der 29-Jährige ist zweifacher kroatischer Meister und die Nummer 92 der Welt. „Er ist ein kampfkräftiger Spieler, das gefällt mir“, nennt Gernjak Kojics Vorzüge: „Er passt perfekt zu uns.“ Warum sich Kojic für Wiener Neustadt entschied, ist leicht erklärt, „because, I want to win titles“, will die neue Nummer eins auf Trophäenjagd gehen.

„Unser Ziel ist schon, dass wir die erste Hürde überstehen.“ Für Franz Gernjak kann mit „Dabei sein, ist alles“ auch in der Champions League nicht wirklich etwas anfangen.

In der heimischen Liga sind die Wiener Neustädter nun wohl endgültig der Top-Favorit. Anders sieht das freilich in der Champions League aus, in der Wiener Neustadt kommende Saison erstmals dabei ist. Die europäische Königsklasse wird von 16 auf 24 Teilnehmer aufgestockt.

Die Top Acht sind fix in der zweiten Gruppenphase. Wiener Neustadt muss hingegen in der ersten Runde ran. Gespielt wird in vier Vierer-Gruppen, die Top Zwei jeder Gruppe steigen auf: „Unser Ziel ist schon, dass wir die erste Hürde überstehen und gegen die absoluten Top-Mannschaften aus Europa spielen dürfen“, gibt Gernjak die Marschrichtung für die nächste Spielzeit aus.