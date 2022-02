Pflichtsieg und Kracher für Wr. Neustadt

Nach dem Einzug in das Europacup-Halbfinale bestreitet Wiener Neustadt einen Heim-Doppelpack in der Bundesliga. Am Sonntag (15 Uhr) ist Tabellenschlusslicht Kennelbach in der Allzeit Getreuen zu Gast. Am Montag (19 Uhr) kommt Salzburg zum Schlager. Zunächst will sich Wiener Neustadt gegen die Vorarlberger keine Blöße geben.

"Sie haben nun auch Mathias Habesohn verpflichtet, der uns aus Oberwart schon bekannt ist. Kennelbach konnte bereits gegen Linz und Baden ein Unentschieden erreichen und ist somit kein ungefährlicher Gegner", blickt Obmann Franz Gernjak voraus.

Wr. Neustadt will Revanche

Mit noch mehr Spannung wird freilich der Kracher gegen Salzburg erwartet. Wiener Neustadt gewann im letztjährigen Bundesliga-Finale gegen die Mozartstädter, diese setzten sich wiederum in der Hinrunde mit einem eindrucksvollen 4:0-Sieg durch.

"Salzburg ist mit den beiden Japanern – Koyo Kanamitsu und Ryoichi Yoshiyama brandgefährlich, zusätzlich spielt als dritter Mann die Nummer eins im Ranking – Francisco Sanchi. In Salzburg sind wir mit 0:4 untergegangen und unser Team möchte sich für diese Schmach revanchieren", schildert Gernjak.

In der Wiener Neustädter Remise ist diesmal wieder ein begrenztes Zuschauerkontingent erlaubt. 50 Personen (inklusive Trainer, Spieler, etc.) dürfen in die Halle. Um eine Voranmeldung unter franz.gernjak@solex-consult.at wird gebeten. Für Zuschauer gilt die 2G-Regel