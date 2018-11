Hiobsbotschaft für Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks: Alexander Chen verletzte sich beim Kadertraining schwer am Knie – Seitenbandriss. Er wird acht Wochen ausfallen. „Das ist ein herber Schlag für uns, aber natürlich auch für Alex, der nun am Austrian Open in Linz und weiteren Turnieren nicht teilnehmen kann“, knirscht Wiener Neustadts Sportmanager Franz Gernjak. Bei der Aktion soll auch Fremdverschulden im Spiel gewesen sein, womöglich setzt der Verband auch eine Untersuchungskommission ein.

Damit mussten die Wiener Neustädter gegen Spitzenreiter Stockerau mit einem Rumpfteam antreten. Zwei Punkte wanderten kampflos ins Weinviertel. Im ersten Einzel kämpfte Zsolt Petö Angstgegner David Serdaroglu – gegen ihn hatte der Serbe bereits zweimal verloren – mit 3:1 nieder. Martin Storf zeigte gegen den ukrainischen Nationalspieler Oleksandr Didukh eine starke Leistung, zum Sieg reichte es aber nicht (1:3). Selbiges galt für das Doppel, in dem Petö/Storf gegen die bis dato makellosen Stockerauer einen Entscheidungssatz erzwangen, dort knapp mit 9:11 unterlagen.

„Das war wohl das beste Spiel meiner Mannschaft“, hätt Gernjak das Remis gerne mitgenommen, nun muss er sich auf Suche nach einem Ersatz für den verletzten Chen machen: „Wir werden nun alles daran setzen, einen neuen Spieler zu bekommen, um weiterhin ein schlagkräftiges Team zu stellen.“