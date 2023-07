Sensationeller Transfer für Wiener Neustadts Tischtennis-Herren

„Ich will gegen Champions League-Sieger Düsseldorf in die Arena“, geht Wr. Neustadt-Trainer Martin Doppler vor dem Start in die Tischtennis-Königsklasse in die Vollen. Der Grund für die Zuversicht: Der Sensationstransfer von Jin Ueda. Der Doppel-Sieger der Austrian Open 2017 aus Japan steht dem Meister in der Champions League zur Verfügung. Dabei geht es in der ersten Gruppenphase ab 20. September gegen Gastgeber Marinkolor (Kroatien), Bydgoszcz (Polen), und Kalo-Meh (Ungarn).

Für den Aufstieg in die Hauptrunde ist ein Gruppensieg von Nöten. „Der Gradmesser ist für uns Bydgoszcz. Gegen die Polen hat Wr. Neustadt im letzten Herbst glatt mit 0:3 verloren. Neben Vladislav Ursu ist der Honkong-Chinese Hang Lam als unangenehmer Linkshänder gefährlich. Dieses Spiel schätze ich auf 50:50 ein. Aber wir wollen den Gruppensieg und in die Hauptrunde aufsteigen“, sagt Doppler, der hofft das Jin Ueda den Unterschied machen wird.

Bei Aufstieg weitere Verstärkung möglich

Der Japaner spielt in der deutschen Bundesliga für Bad Königshofen und freut sich, dass er dank Engagements von Wr. Neustadt auch im Europacup aufschlagen darf. Der 31-Jährige aus Kyoto gewann 2017 in Linz den Doppelbewerb der Austrian Open und wurde in den WTT Grand Finals Dritter. Außerdem holte er mit Japan Silber beim World Team Cup 2018. Wr. Neustadt setzt zusätzlich auf die Bundesligaspieler wie Neuzugang Aliaksandr Khanin (Weißrussland), Frane Kojic und Ivor Ban. Der dreifache U15-EM-Medaillengewinner Julian Rzihauschek wurde ins untere Play-off der 1. Bundesliga nach Kapfenberg verliehen. Doppler denkt bereits weiter: „Traumlose für die Hauptrunde wären Düsseldorf oder Sporting Lissabon. Dafür würden wir uns im Winter noch verstärken.“