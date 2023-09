Titelverteidiger Wiener Neustadt startet gegen Kuchl erwartet souverän

Meister Wiener Neustadt gegen den letztjährigen Letzten Kuchl. Krasser hätte die Ausgangslage vor der Auftaktpartie nicht sein könnten. Noch dazu kamen die Salzburg nur mit zwei Spielern. Frane Kojic brachte Wiener Neustadt damit in Führung, ohne an die Platte zu gehen - w.o. Anschließend kam es zum Debüt des Weißrussen Aleksandr Khanin, der sich beim Wiener Neustädter Publikum gleich mit einem glatten 3:0 über Mate Moricz vorstellte. Ivor Ban fertigte Adrian Dillon ebenfalls in drei Sätzen ab.

Mit einem 3:0-Vorsprung ging es ins Doppel. Das kroatische Parade-Duo Kojic/Ban musste dabei eine überraschende Niederlage verkraften. Moricz/Dillon gewannen den Fünf-Satz-Krimi. Anschließend hatte Kojic gegen Moricz leichte Probleme, siegte schlussendlich aber mit 3:1. Der Wiener Neustädter Auftaktsieg war in trockenen Tüchern.

Am heutigen Montag (18 Uhr) kommt es zur Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Erzrivalen Wels. Dabei kommt es zur Premiere von „Kill the Silence“. Ein DJ und ein Hallensprecher werden auch während der Ballwechsel für Stimmung sorgen. „Dadurch hoffen wir, dass wir step by step neues Publikum gewinnen können. Unser Sport wird unter dem Motto Beachvolleyball Feeling in der Halle völlig neu dargestellt“, sagt der neue Chef der win2day-Bundesliga Tarek Al-Samhoury: „Wir haben das Konzept beim Raika Team Cup in Wr. Neudorf getestet und das Feedback war extrem positiv.“