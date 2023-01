TTC Wiener Neustadt: Die Könige des Cup-Bewerbs

Werbung

Sonntag, 19 Uhr: Nach einem dreistündigen Kampf an der Platte reißt Frane Kojic die Hände in die Höhe. Der Kroate hatte gerade Salzburgs Francisco Sanchi besiegt und Wiener Neustadt damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte zum heimischen Cupsieger gemacht. Seine Mitspieler sprangen von der Betreuerbank über die Banden, liefen in Richtung ihres Matchwinners. Und auch Obmann Franz Gernjak streckte die Arme gen Hallendach. „Eine Achterbahnfahrt der Gefühle“, schnauft Wiener Neustadts Tischtennis-Mastermind nach dem Cup-Endspiel gegen seinen Stammverein Salzburg.

Die Mozartstädter konnten sich an diesem Sonntag auf ihren Top-Mann Koyo Kanamitsu verlassen. Der Japaner gewann sowohl das erste Einzel gegen Frane Kojic als auch das vierte Einzel gegen Kenji Matsudaira im Match-Tie-Break. Zwischenzeitlich hatten Matsudiara und Felix Wetzel die Niederösterreicher mit 2:1 in Führung gebracht. Das entscheidende fünfte Spiel verlief auf Messers Schneide. Kojic entschied schlussendlich den fünften Satz für sich, verwandelte bei 5:1 seinen ersten Matchball.

„Er war in den letzten Monaten angeschlagen, umso höher ist diese Leistung zu beurteilen“, unterstreicht Gernjak, der aber die Leistung der gesamten Mannschaft lobt: „Die Burschen haben das super gemacht. Der Teamgeist hat uns wieder ausgezeichnet. Das ist unsere große Stärke. Die Spieler auf der Bank sind immer wieder aufgesprungen, haben gejubelt und gepusht. Fantastisch, vor allem weil das Publikum in Kufstein aufgrund der regionalen Nähe aufseiten der Salzburger war.“

:0 gegen Wels sorgt für Genugtuung

Dass das Mannschaftsklima stimmt, war zuletzt ja nicht mehr sicher. Der bevorstehende Wechsel von Felix Wetzel nach Wels, der unmittelbar vor dem Final Four-Turnier publik wurde, sorgte für dicke Luft. Davon war beim Finalturnier aber nichts zu merken, auch nicht im Halbfinale gegen Wels II, das Wiener Neustadt mit 3:0 gewann. Für Gernjak war schon dieser Sieg eine enorme Genugtuung: „Sie haben mit Kolodziejczyk und Ecseki gespielt. Das war zu drei Vierteln eine Einser-Mannschaft.

Da muss man sich für die Zukunft sicher etwas überlegen. Im Cup sollte pro Verein nur mehr eine Mannschaft spielen dürfen.“ Ansonsten habe das neue Cup-Format, bisher wurde der Pokal-Bewerb ja als Bundesliga-Opening kompakt an einem Wochenende vor Beginn der Meisterschaft gespielt, durchaus überzeugt: „ Mir gefällt das sehr gut. So soll ein Cup sein und es hat ja durchaus Überraschungen gegeben, wie Baden, die im Viertelfinale Wels rausgeworfen haben. Das war eine Sensation.“

„Das Ziel ist das Final Four, dann ist sowieso alles möglich.“

Egal ob Bundesliga-Opening oder Cup-Format, Wiener Neustadt kommt im Cup nicht ins Straucheln, holte ja schon in der Vorsaison den Cup-Titel. Nun verteidigten die Cracks aus der Allzeit Getreuen erstmals einen Titel. In der Bundesliga gelang das 2022 ja nicht. „Meiner Meinung nach ist es noch einmal deutlich schwieriger, einen Titel zu verteidigen, als zu gewinnen. Deshalb hat das schon eine sehr große Bedeutung. Es zeigt uns, dass unser Weg der richtige ist.“

Freilich verbessert eine weitere Trophäe im Schrank auch die Verhandlungsbasis mit potenziellen Neuzugängen. „Für gute Spieler ist es natürlich attraktiv, wenn wir erfolgreich sind“, versichert Gernjak. Und in der ersten Jahreshälfte hat Wiener Neustadt ja auch noch weitere Titelchancen. Theoretisch im Europe Cup – dort geht es im Viertelfinale gegen den polnischen Verein Dzialdowo – und in der Bundesliga, in der Wiener Neustadt hinter Dauerrivalen Wels auf Rang zwei rangiert. Eine Kampfansage für ein mögliches Double gibt Gernjak nicht ab: „Das Ziel ist das Final Four, dann ist sowieso alles möglich.“