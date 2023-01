TTC Wiener Neustadt triumphiert im Cup gegen Salzburg

Werbung

Salzburg bleibt der Wiener Neustädter Lieblingsgegner. Nach einem dramatischen Endspiel darf TTC-Boss Franz Gernjak über einen 3:2-Sieg gegen seinen Stammverein jubeln. Gegen die Mozartstädter gewann Wiener Neustadt schon das entscheidende Spiel um den Bundesliga-Aufstieg 2017 und das Bundesliga-Finale 2021. Nun verteidigt Wiener Neustadt gegen Salzburg also auch den Cup-Titel aus der Vorsaison. Doch alles der Reihe nach.

Salzburgs Koyo Kanamitsu kämpfte Frane Kojic in einem epischen Fünf-Satz-Match nieder. Danach fuhren Kenji Matsudaira und Felix Wetzel gegen die Sanchi-Brüder klare Siege ein, brachten Wiener Neustadt damit mit 2:1 in Führung. Das inner-japanische Duell zwischen Kanamitsu und Matsudaira war dann das beste des Tages. Wieder behielt Kanamitsu im fünften Durchgang die Oberhand (6:3).

Im entscheidenden letzten Einzel trieben es Wiener Neustadts Kojic und Salzburgs Francisco Sanchi auf die Spitze. Kojic drehte einen 0:1-Rückstand. Sanchi rettete sich in den Tie-Break-Satz, in diesem ging Kojic mit 3:0 in Front, verwandelte anschließend bei 5:1 seinen ersten Matchball. Seine Teamkollegen und Gernjak stürmten das Spielfeld. Nach den verlorenen Endspielen in Europacup und Bundesliga 2022 darf Wiener Neustadt 2023 endlich wieder einen Pokal in die Höhe stemmen.