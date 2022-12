Wels holt sich dank 4:2 im Hit gegen Wr. Neustadt die Winterkrone

Werbung

Das Duell um die Play-Off-Tickets zwischen SPG Linz und Baden endete mit einem 3:3. Damen-Zweitliga-Herbstmeister Indigo Graz schaffte wie LZ Linz den Einzug ins ÖTTV-Cup-Viertelfinale.

Andreas Levenko führt Wels zum Sieg im Top-Duell

In Topform präsentierte sich Andreas Levenko beim erneuten 4:2 in der Neuauflage des Finales der win2day-Bundesliga zwischen Felbermayr Wels und SolexConsult Wr. Neustadt: kommt es am Sonntag in der Messestadt. Der ÖTTV-Teamspieler bezwang zunächst Felix Wetzel im Decider mit 6:3 und ließ dann im Spitzenspiel gegen Kenji Matsudeira mit einem 3:0 ein Feuerwerk ab, brachte Wels damit 3:2 in Führung.

Zum Abschluss gewann Jiri Martinko den entscheidenden Krimi gegen Felix Wetzel erneut im Decider – mit 6:4. Damit fixierte der Tscheche den Sieg und den Herbstmeistertitel. „Vater des Erfolges war Levenko, der seine Zelte in Italien aufgeschlagen hat und durch das Training in der Nähe des Gardasees immer stärker wird“, strahlte Wels-Boss Bernhard Humer. Bei Wr. Neustadt hieß der Pechvogel Felix Wetzel, der beide Einzel im Tie-Break verlor. Beim Europe Cup-Viertelfinalisten scorte Kenji Matsudeira je einmal im Einzel und im Doppel mit Ivor Ban/Kenji Matsudeira.

SPG Linz nach 3:3 gegen Baden auf Halbfinal-Kurs

Der Inder Soumyajit Ghosh rettete Verfolger SPG Linz im Duell um die Halbfinal-Tickets gegen Baden durch das knappe 3.2 im letzten Match gegen Aidos Kenzhigulov das wichtige 3:3-Remis. Schon zuvor hatte Ghosh nach dem 3:0-Auftaktsieg von Youssef Abdelaziz gegen Aidos Kenzhigulov Linz durch ein 3:1 gegen Eric Glod mit 2:0 in Führung gebracht. Aber Patrik Juhasz und Eric Glod gewannen dann ihre Einzel und gemeinsam im Doppel, stellten auf 3:2 für Baden. Die Niederösterreicher bleiben als Sechste auf Schlagdistanz zu den Play-Off-Plätzen.

Doppelschlag! Salzburg kämpft sich aus der Krise

Wie schon beim 4:1 gegen SPG Linz am Freitag setzte sich Sparkasse Salzburg im Nachzügler-Duell bei Panaceo Stockerau dank zweier hart umkämpfter Tie-Break-Siege durch und gewann mit 4:2. Zu Pechvogel avancierte dabei David Serdaroglu, der im Hit gegen Koyo Kanamitsu einen Matchball vergab und im Tie-Break mit 5:6 verlor. Zuvor hatte sich der Teamspieler Francisco Sanchi ebenso im Decider geschlagen geben müssen.

So gewann der Stockerau-Kapitän nur das Doppel mit Michal Bankosz, konnte damit auf 2:2 stellen. Aber Salzburgs Sanchi gewann das Entscheidungsmatch gegen Ersatzspieler Tarek Al-Samhoury mit 3:0 und sorgte mit dem zweiten Saisonsieg für ein Aufatmen in der Mozartstadt. Stockerau rutscht hingegen trotz des 4:2-Erfolges bei Kennelbach am Freitag auf den Relegationsplatz sieben ab.

Kuchl nach zwei Niederlagen Schlusslicht

Das 1:4 gegen Raiffeisen Kennelbach schmeckt für Kuchl besonders bitter. Die Aufsteiger mussten damit nach dem 0:4 bei Wr. Neustadt in sechs Spielen die insgesamt fünfte Niederlage hinnehmen und übernahmen somit die rote Laterne. Dabei begann Istvan Molnar mit einem unglücklichen 2:3 gegen Miroslav Sklensky.

Dann drehte Kennelbach-Neuzugang Simon Pfeffer auf, gewann beide Einzel und das Doppel mit Istvan Toth und sorgte damit fast im Alleingang für den dritten Saisonsieg der Vorarlberger, die als Vierte sogar auf Halbfinalkurs segeln. Kuchls Ehrenzähler holte Tilen Cvetko durch ein 3:0 gegen Istvan Toth.

Unteres Play-Off: Guntramsdorf holt Winterkrone

Aufsteiger Benefita Guntramsdorf setzt zum Durchmarsch an! Die Niederösterreicher um Dominik Habesohn holten nach 4:0-Siegen gegen Zweitliga-Meister Wels II und Biesenfeld Linz souverän mit acht Erfolgen und nur einem Unentschieden den Herbstmeister-Titel im unteren Play-Off der 1. Bundesliga. Verfolger MEWO Kapfenberg blieb ebenso ohne Niederlage und liegt mit zwei Remis auf dem Relegationsplatz. St. Urban überwintert als Tabellenschlusslicht.

Zweitligist Graz erreicht Cup-Viertelfinale wie auch LZ Linz

Mit einem 3:0 im ÖTTV-Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist Linz AG Froschberg II schloss LZ Linz den „Linz-Marathon“ – mit dem sensationellen 3:0 in der Champions League von Linz AG Froschberg gegen St. Quentin (F) – ab. Im zweiten Pokalspiel setzte sich im Zweitliga-Duell Indigo Graz mit 3:0 gegen Feldkirch durch.

Tags zuvor hatten sich die Steirerinnen um Talent Mariia Lytvyn bei der letzten Sammelrunde in Linz den Herbstmeistertitel vor den punktegleichen Girls von Froschberg II und Neueinsteiger Salzburg geholt. Im unteren Play-Off der 1. Bundesliga behielt Bösel Tulln auch in der letzten Runde in Wr. Neudorf die weiße Weste und holte vor Aufsteiger Wr. Neudorf und Absteiger Kirchbichl den Herbstmeistertitel.